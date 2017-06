Angola: Huíla - Plus de dix mille citoyens de Chipindo bénéficient de l'eau potable

Une participation plus active de l'investisseur privé dans le secteur du tourisme de Malanje sera essentielle… Plus »

Chipindo a une population estimée à plus de 85 000 habitants avec deux communes, notamment Bungei et Bambi.

Sans révéler les montants à employer dans le projet, le gestionnaire a indiqué que l'infrastructure prévoyait le raccordement des ménages, le placement des compteurs prépayés et un nouveau réseau parce que les études de faisabilité ont déjà été faites par les techniciens de la Direction de l'énergie et des eaux.

Chipindo — Plus de dix mille personnes dans le siège municipal de Chipindo, province de Huíla, vont, au cours de cette année, bénéficier de l'eau potable, avec la construction d'une station de traitement, par la Direction provinciale de l'énergie et des eaux.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.