Angola: Le pays au Forum de femmes leaders pour la transformation de l'Afrique

New York — La ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado, représente l'Angola au Forum de haut niveau de Femme leaders pour la transformation de l'Afrique, qui se déroule depuis jeudi au siège des Nations Unies (ONU) à New York, États-Unis d'Amérique.

L'événement, qui se termine vendredi, est une initiative conjointe de la Mission d'observation de l'Union africaine auprès des Nations Unies, de l'ONU Femmes et la Mission permanente de l'Allemagne auprès de l'ONU et compte sur environ 80 participantes venues d'Afrique et de la diaspora, y compris les femmes leaders en politique, dans le secteur public, dans les affaires, la société civile et dans les médias.

Le forum sert de plate-forme pour lancer le Réseau des femmes leaders Africaines, une nouvelle initiative qui vise à accroître le leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique en mettant l'accent sur la gouvernance, la paix et la stabilité.

Des sujets tels que "Vue d'ensemble de la direction des femmes en Afrique: les perspectives historiques, les opportunités et les défis actuels et émergents - quel genre de leadership féminin est nécessaire pour promouvoir la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et les objectifs du développement durable" figurent dans l'ordre du jour de la réunion.

L'ordre du jour comprend également les thémes "Réalisation de l'égalité de genre et des aspirations et objectifs de l'autonomisation des femmes en Afrique, l'Agenda 2063 et l'Agenda du développement durable 2030: des engagements internationaux et continentaux aux priorités nationales et sous-régionales".

Le Forum est aussi une occasion de partager des expériences de leadership des participants, d'établir des liens entre le contexte politique, économique de sécurité en Afrique et le leadership et la participation effective des femmes pour la transformation du continent.

La délégation angolaise comprend la Directrice du Département juridique du Ministère de la Famille et Promotion de la Femme, Isabel Silva, et des diplomates de la Mission permanente auprès des Nations Unies.