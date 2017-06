Angola: Malanje - Le Tourisme sollicite plus d'investissements privés

La ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado, représente l'Angola au Forum de haut niveau… Plus »

"La province de Malanje dispose de 69 sites touristiques qui ne sont pas bien utilisés, car six seulement sont quotidiennement fréquentés par les touristes nationaux et étrangers, notamment les chutes de Calandula, Les Rapides de kwanza, les Pierre Noires de Pungo-Andongo, Miradouro de Cassanje et les chutes de Musseles", a-t-il souligné.

A cet effet, l'un des engagements du gouvernorat provincial est d'assurer les services de base dans les sites touristiques de la province pour améliorer leur image, à un moment où l'activité de l'hospitalité et du tourisme est déjà une réalité dans certaines municipalités, comme Calandula, Luquembo, Cangandala, Cacuso et Caculama Cambundi-Catembo.

Malanje — Une participation plus active de l'investisseur privé dans le secteur du tourisme de Malanje sera essentielle pour transformer la région en un centre touristique qui peut contribuer à la diversification de l'économie, a défendu le directeur provincial du commerce, hôtellerie et tourisme, José Domingos.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.