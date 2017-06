Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Justin Koumba invite les candidats à faire preuve de tempérance

À l'occasion de l'ouverture de la 15e session ordinaire de l'Assemblée nationale le 2 juin à Brazzaville, le président de cette institution, Justin Koumba a invité les candidats aux prochaines élections à faire preuve de tempérance et de tolérance tout au long des consultations électorales dont le premier tour est prévu le16 juillet prochain.

« Qu'il me soit permis d'exhorter tous les candidats et les partis politiques à faire preuve de tempérance et de tolérance tout le long des consultations électorales qui pointent à l'horizon et dont chaque pas aiguise et accroît notre culture démocratique, pour que vive la paix définitive et le développement de notre pays », a déclaré le président de l'Assemblée nationale.

Dans le même ordre d'idées, le président de la chambre basse du Parlement a rappelé que : « postuler à l'un ou l'autre des mandats électifs, c'est choisir d'être un messager de l'unité, du travail et du progrès pour la nation. Comment pourrait-il en être autrement puisque l'élu est appelé à veiller au bien-être des populations et à lutter contre toutes les causes qui tentent à créer les conditions de leur souffrance ? », a renchéri Justin Koumba.

Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la construction du siège du Parlement dont la première pierre a été posée le 22 mai dernier à Brazzaville. « En érigeant progressivement les différents piliers physiques du fonctionnement de la démocratie congolaise, le président de la République nous convie à élever nos mentalités à la hauteur des défis nationaux et internationaux que nous impose la démocratie qui appelle l'appropriation de l'altérité, des libertés individuelles et collectives sur l'ensemble du territoire national », a-t-il indiqué.

Toutefois, a-t-il ajouté, ce mouvement ainsi imprimé doit rester dynamique et constant. Pour ce faire, a-t-il poursuivi, il commande des changements profonds de nos mentalités, car la démocratie, c'est avant tout un état d'esprit.

Rappelons que cette 15e session a inscrit à l'ordre du jour six affaires, à savoir entre autres : la proposition de loi portant réglementation des conditions de travail des domestiques et employés de maison ; le projet de loi organique relative aux lois de finances ; projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement congolais et le gouvernement français relatif aux services aériens ; le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale.