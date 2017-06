Burkina Faso: Expo créative de Taïwan 2017 - L'artisanat burkinabè à l'honneur

La diplomate a manifesté sa foi quant au futur de la coopération entre les deux pays. « Elle peut s'améliorer dans les années à venir pour le bonheur des deux peuples, déjà que les Taïwanais montrent depuis de nombreuses années un intérêt certain pour des produits comme le beurre de karité et le sésame. Je me réjouis que cette exposition donne l'occasion à nos artisans de présenter ce qu'ils font de meilleur », a t-elle laissé entendre.

Quand on sait que dans cette partie du monde les visiteurs tiennent à la qualité, «nous ne pouvons qu'être comblée», note Adélaïde Adeline, présidente du groupe des exportateurs de produits artisanaux burkinabè. Après la cérémonie d'ouverture, le vice-président de la République, Chen Chien-jen et la ministre de la Culture, Cheng Li-chiun, ont pu admirer les produits de l'artisanat burkinabè en compagnie de l'ambassadeur du Burkina Faso en République de Chine, Céline Yoda/Konkobo. Une visite de stand à l'issue de laquelle la représentante burkinabè a dit «toute sa satisfaction au regard de la qualité des produits du groupe des artisans».

Rappelant le thème, «Exposition culturelle», sous lequel s'est tenue cette rencontre, Sandrine Toé du CPECI s'est dit satisfaite des résultats, vu que «l'ambition qui était de montrer au monde asiatique ce que fait le Burkina en termes d'artisanat» a largement atteint ses objectifs au regard de l'engouement qu'a suscité le stand du Burkina Faso à cette foire. Six cent quarante quatre (644) stands ont accueilli plus de deux cent trente mille visiteurs (230 000) de vingt-quatre (24) nationalités.

Sandrine Toé du CPECI: «Nous avons décidé de faire venir des artisans burkinabè à cette foire de la créativité, parce qu'aujourd'hui, les produits que nous avons sont de très grande qualité et cette rencontre permet aux artisans burkinabè de montrer leurs savoir-faire aux opérateurs taïwanais. Cela rentre dans le cadre de nos missions, qui vise à la promotion de l'économie du Burkina Faso à Taïwan et inversement ».

Animée de la volonté des deux pays de renforcer la coopération et le partage d'expériences dans tous les secteurs, la coopération taïwanaise, à travers le Centre de promotion des échanges commerciaux et d'investissements (CPECI), a choisi de faire venir des artisans burkinabè à cette 7ème édition de la foire de la créativité de Taïwan.

Cinq (5) de ces artisans spécialistes de la bijouterie, de la maroquinerie, du travail du bronze et du fer, du design et de la céramique ont fait le déplacement de Taîwan.

