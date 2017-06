Cameroun: Plan d'urgence triennal - Garoua en chantier

La construction de 100 logements et les études pour la restructuration des quartiers au menu de la visite du MINHDU hier

20 décembre 2017 ! La course contre la montre est lancée pour l'entreprise Alliance, chargée de la construction de 100 logements sociaux dans la ville de Garoua, dans le cadre du Plan d'urgence triennal instruit par le chef de l'Etat. Sur le chantier de Garoua III où les bâtiments sortent déjà de terre, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Jean Claude Mbwentchou, qu'accompagnait la secrétaire d'Etat chargée de l'Habitat, a prescrit ce délai pour la livraison des quelques 10 immeubles et 12 villas qui constituent le projet. Il faut dire que lors de la visite du site qu'il a effectuée avec les autorités de la ville, le MINHDU a pu constater un rythme d'avancement satisfaisant des travaux, mais surtout un respect des normes quant à la qualité des ouvrages en cours de réalisation.

Et malgré un taux d'avancement de seulement 15% pour plus de 80% de délais consommés, les responsables de l'entreprise adjudicataire ont estimé pouvoir livrer le chantier dans les délais. En s'adressant un peu plus tard aux populations de la ville de Garoua, Jean Claude Mbwentchou a insisté sur la vision d'ensemble du chef de l'Etat, dans le cadre de laquelle s'inscrit ce projet de logements sociaux d'un peu plus de 5, 4 milliards de F. Outre le Centre hospitalier de référence en construction juste à côté du site de ces logements, d'autres programmes d'envergure vont prochainement venir améliorer considérablement la vie des populations de la capitale régionale. A commencer par celui de la restructuration et la rénovation des quartiers sous-structurés de la ville, dont le ministre a solennellement lancé la phase des études, durant cette même visite de travail.

Cet autre projet, exécuté par la Maetur à travers une convention-cadre avec le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, vise à réaménager et viabiliser une douzaine de quartiers, étalés sur 150 hectares pour une densité démographique comprise entre 70.000 et 100.000 âmes. Après une phase de recensement et d'enquête foncière dans une approche que ce département ministériel a voulue participative, le projet aboutira à l'aménagement de voies structurantes, d'équipements collectifs et la réfection de l'espace urbain. Assurance a été donné par le maire de Garoua 1er, Mohamadou Kaou, qu'un site de recasement a déjà été identifié pour les populations qui seront déguerpies dans le cadre de ce projet. Enfin, Jean Claude Mbwentchou a rassuré les populations que le C2D capitales régionales dont Garoua est bénéficiaire, et qui suscite interrogation et impatience chez certains, est bel et bien en cours et verra des réalisations palpables dans les meilleurs délais.