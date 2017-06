Togo: Formaliser l'informel, la DOSI toujours déterminée

Un atelier de la Délégation à l'Organisation du Secteur Informel (DOSI) est en cours dans le cadre du processus de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle.

Objectif, faire bénéficier à tous, la couverture santé universelle conforment aux ODD. Il est question d'outiller les différents acteurs intervenant dans les deux secteurs sur les politiques et stratégies de formalisation du secteur formel.

Cette idée n'a été émise qu'en 2015 lors d'une réunion du BIT conforment aux ODD. Or, le Togo s'y est engagé depuis 2008 avec la création de la Délégation à l'Organisation du Secteur Informel et la révision du Code de Sécurité Sociale en 2011 pour étendre la couverture également aux acteurs du secteur informel. Car, le constat est que plus de 80ù de la population exercent dans ce secteur ; leurs contributions au PIB sont de 40%. Mais, la protection sociale, surtout l'assurance maladie ne les avait pas prises en compte.

Pour relever alors le défi, le gouvernement a fait un sollicité l'appui du Bureau International du Travail. Objectif : « accompagner la DOSI dans sa mission notamment le renforcement des capacités nationales, l'amélioration des connaissances et l'adoption d'une stratégie nationale pour une transition progressive de l'économie informelle vers l'économie formelle », a déclaré Justin BITOKA, Directeur des Projets Communautaires à la DOSI.

Méthodes de mesures directes et indirectes de l'emploi dans l'économie informelle et de la production pour la mesure du PIB, l'économie informelle dans le monde : taille, contribution et caractéristiques, et les bonnes pratiques à avoir envers les acteurs de l4économie informel pour faciliter cette transition, sont quelques-uns des points au menu de cet atelier de trois jours. Surtout pour les bonnes pratiques, l'accent sera mis sur la taxation, la protection sociale, le financement, la formation et apprentissage pour ne citer que ceux-là.