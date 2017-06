Sénégal: Coumba Gawlo Seck, ambassadrice de bonne volonté de World Vision

Dakar — L'artiste Coumba Gawlo Seck a été nommée jeudi ambassadrice de bonne volonté par l'ONG World Vision Sénégal, appris l'APS.

Coumba Gawlo et son association "Lumière pour l'Enfance" "s'engageront parallèlement aux côtés de World Vision afin de renforcer ses activités de plaidoyer et de promotion du bien-être des enfants", indique l'organisation sur son site officiel. La chanteuse va également se lancer "dans le plaidoyer et la promotion de l'éducation des enfants".

De même, Coumba Gawlo "s'engage à collaborer avec World Vision dans la promotion et l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants du Sénégal au cours des 5 prochaines années".

"À travers cette nomination, Coumba Gawlo s'engage avec World Vision Sénégal au quotidien pour remplir des objectifs ambitieux et travailler en collaboration avec les communautés pour rappeler" des "points essentiels", poursuit World Vision.

Elle en fera aussi de même pour aider l'organisation à "atteindre son objectif stratégique, qui est d'améliorer la vie de plus de 8 millions d'enfants parmi les plus vulnérables du Sénégal, d'ici 2012".

World Vision Sénégal et l'artiste Coumba Gawlo mènent une série d'activités depuis 2016 dans le cadre de la protection et de la participation de l'enfant et des couches vulnérables. Ce partenariat connaît une réussite avec des résultats probants depuis lors.