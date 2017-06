Sénégal: Souleymane Camara appelle au maintien des "cadres expérimentés" en équipe nationale

Soudanais et Malgaches seront opposés pour le second match du groupe de qualification en perspective de la prochaine CAN prévue au Cameroun.

L'équipe du Sénégal a entamé samedi dernier un stage de préparation de son match amical international prévu lundi, contre l'Ouganda, et d'une autre rencontre fixée au samedi 10 juin, contre la Guinée-Equatoriale, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019.

"Ces joueurs ont su apporter leur vécu et leur expérience pour booster les uns et les autres, surtout en ce qui concerne la motivation", a-t-il rappelé.

Parmi ces derniers, Souleymane Camara, cite Amara Traoré, Pape Malick Diop, Pape Sarr et Omar Daf, qui avaient déjà joué une phase finale de CAN en 2000.

Revenant sur la génération de 2002, qui a réussi les meilleurs résultats de l'histoire du football national, avec une qualification en finale de la CAN et un quart de finale en Coupe du monde, il a rappelé qu'il y avait en son sein de jeunes talents, mais aussi des joueurs expérimentés.

