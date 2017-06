Afrique de l'Ouest: Benjamin Netanyahu au sommet de la CEDEAO à Monrovia

Dakar — Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu se rend, samedi, au Libéria où il assistera au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a-t-on appris auprès de l'Ambassade israélienne à Dakar.

A Monrovia, Benjamin Netanyahu rencontrera plusieurs chefs d'État et de gouvernement ouest-africains, indique-t-on dans le communiqué reçu à l'APS, annonçant également la signature de plusieurs accords.

Une "Déclaration conjointe Israël-CEDEAO" mettra l'accent sur le renforcement des relations entre Israël et l'organisation "dans un large éventail de domaines, notamment l'agriculture, la désertification et le changement climatique, l'eau, le commerce, l'éducation, la santé, la sécurité intérieure, le cyber et les communications, l'énergie, la culture et les sciences".

A cela s'ajoute le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Dans le cadre d'un "protocole d'entente général" Israël et les Etats de la CEDEAO vont "définir un cadre pour les domaines de coopération et de dialogue entre les parties et promouvoir la coopération et l'assistance économiques et techniques".

L'accord pour "la mise en œuvre de la compréhension Israël-CEDEAO" mettra l'accent sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, l'agriculture, le développement rural, le développement des ressources en eau et anti-désertification, la formation et orientation professionnelle tant pour le personnel de la Commission de la CEDEAO que pour les Etats membres.

Lors de son voyage Netanyahu sera accompagné par le ministre de l'Energie Yuval Steinitz, le ministre de l'Agriculture Uri Ariel, le vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotovely et MK Avraham Neguise.

Benjamin Netanyahu sera en octobre au Togo pour la conférence Afrique-Israël.