Sénégal: Forum sur la société de l'information (SMSI) - Les partenaires des TIC pour la réalisation des ODD

«C'est avec un immense plaisir que l'UIT s'associe à l'ensemble des institutions du système des Nations Unies, et en particulier avec l'UNESCO, la CNUCED et le PNUD pour permettre la tenue du Forum 2017 du SMSI. Nous nous réjouissons d'accueillir à Genève les membres de la communauté mondiale des TIC au service du développement afin qu'ils puissent travailler de concert pour tirer parti des potentialités des TIC en vue de la réalisation des ODD», a déclaré le Secrétaire général de l'UIT, M. Houlin Zhao.

En effet, parmi les participants, au moins 500 décideurs de haut niveau de plus de 150 pays sont attendus, parmi lesquels des ministres, des experts, des personnalités issues de la société civile ainsi que des représentants des milieux universitaires, du monde de l'entreprise et des organisations internationales.

Le Forum de cette année sera axé sur les grandes tendances du développement durable et les initiatives en faveur de TIC inclusives dans les domaines identifiés comme prioritaires par les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies, comme la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes, l'environnement, les infrastructures et l'innovation.

Selon un communiqué, le Forum 2017 du SMSI représente le plus vaste rassemblement annuel de la communauté des technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du développement, et il est organisé conjointement par l'UIT, l'UNESCO, la CNUCED et le PNUD, en étroite collaboration avec l'ensemble des institutions du système des Nations Unies.

Le Forum 2017 du Sommet mondial sur la société de l'information (Forum 2017 du SMSI), organisé du 12 au 16 juin à Genève, accueillera plus de 2 500 experts des technologies de l'information et de la communication (TIC) venus du monde entier.

