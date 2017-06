Pour le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie et des Finances, Cheikh Tidiane Diop, la Revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale (RAC) répond à la volonté du gouvernement de rendre effectifs les principes de la gestion axée sur les résultats, de responsabilité mutuelle, de redevabilité et de gestion transparente dans la mise en œuvre de nos politiques publiques.

Ainsi, à travers les revues sectorielles, thématiques et régionales, les interventions du Gouvernement sont évaluées ; ce qui nous permet d'apprécier les impacts et effets des activités entreprises dans les différents domaines de la vie économique et sociale.

Et selon lui, la première leçon à tirer de ce processus est que la culture du suivi et de l'évaluation est devenue une réalité sectorielle. D'ailleurs, la quasi-totalité des départements ministériels ont tenu leurs revues sectorielles. Vingt rapports sectoriels ont été validés pour une cible de trente et cinq autres sont en cours de consolidation.

Parallèlement, ajoute-t-il, les régions ont également organisé des revues régionales et les 14 rapports sont déjà disponibles. Les conclusions issues de ces discussions sectorielles et régionales ont permis de préparer le projet de rapport provisoire de synthèse sur lequel nous nous penchons aujourd'hui pour en apprécier les résultats et échanger sur les contraintes à prendre en charge.

«Je vous rassure d'ores et déjà, que les recommandations issues de la RAC et ayant une incidence budgétaire feront l'objet d'un examen minutieux au moment du débat d'orientation budgétaire. Ainsi, en établissant le lien entre la RAC et la programmation du budget, nous gagnerons sans doute en efficacité dans la mise en œuvre de nos politiques publiques», informe Cheikh Tidiane Diop.