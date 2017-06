Sénégal: Organisation internationale de la Francophonie - Un Institut pour l'éducation et la formation à Dakar

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de porter l'Ifef dans ses fonts baptismaux. Nous sommes dans les nouveaux locaux de l'institut », a-t-il précisé, soulignant que l'Ifef n'est ni une école, ni une université. Son rôle, a-t-il insisté, est de mener des missions en accord avec la Confemen et toutes les institutions de l'Oif. « Avec cet institut, les deux organismes pourront disposer de bases de données, un cadre de rencontre des experts qui partageront des connaissances et des analyses avec l'ensemble des Etats », a fait savoir le président de la Confemen. Pour l'administrateur de l'Oif, Adama Ouane, l'institut va aider à renforcer les capacités et développer des politiques en engageant des réformes en matière d'éducation. De même, il fera avancer les projets de développement et de l'éducation dans l'espace francophone.

Le président du comité de pilotage de l'Ifef, par ailleurs président de la Confemen, Florentin Moussavou, a indiqué que la mission de l'institut est d'accompagner les Etats, en étant le bras armé de l'Oif, dans la mise œuvre des politiques publiques en matière d'éducation et de formation. Il a ajouté que cet institut vient en appoint à la Conférence des ministres de l'éducation nationale de l'espace francophone (Confemen), parce que toutes les réflexions seront menées dans le cadre de l'espace francophone. Elles vont concerner l'éducation, la formation et même l'employabilité des jeunes. « Notre objectif est que ces réflexions soient portées par l'expertise mise en œuvre dans le cadre de cet institut », a souligné M. Moussavou. Il a expliqué que la volonté des chefs d'Etat est de faire de l'éducation le phare de toutes les réflexions. « C'est cela qui a prévalu à la création de cette institution.

Le chef de l'Etat sénégalais avait promis, lors du Sommet de la Francophonie de Dakar, de mettre à la disposition de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif) un Institut francophone pour l'éducation et la formation (Ifef). Macky Sall a tenu sa promesse, parce que l'Oif et ses démembrements disposent désormais de locaux à Dakar.

La réunion du Comité de pilotage des membres de l'Oif a permis de présenter les nouveaux locaux de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (Ifef). La feuille de route de la dite structure dont l'objectif est de promouvoir les politiques d'éducation et de formation dans l'espace francophone a aussi été discutée.

