Sénégal: Emigration clandestine - 171 Sénégalais en provenance de la Libye à Dakar

En termes d'accompagnement, le directeur des Sénégalais de l'extérieur a indiqué que nos compatriotes ont reçu à leur arrivée à l'aéroport de Dakar une somme de 42.000 FCfa ainsi qu'un repas servi sur place. Sory Kaba a ajouté que comme à l'accoutumé, ces 171 Sénégalais seront intégrés dans le programme global de réinsertion du gouvernement avec la contribution de plusieurs ministères impliqués comme la Jeunesse, la Formation, etc. Il a précisé que le gouvernement a privilégié la prise en charge et l'accompagnement des rapatriés, une approche multisectorielle. Il a révélé que cette dernière vague de retour donne un total de 1000 compatriotes rapatriés de la Libye depuis le début de l'année.

Cette première vague de candidats à l'émigration clandestine va être complétée par 180 autres attendus le 6 juin, selon le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, joint au téléphone. M. Kaba a déclaré que ces compatriotes ont été accueillis par lui-même et le comité national de prise en charge des rapatriements, des personnes déplacées et des réfugiés, logé à la présidence de la République. Il a souligné que c'est aussi en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (Oim).

