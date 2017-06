Sénégal: Stratégie Sénégal numérique 2025 - L'Optic demande la mise en place urgente du Conseil national

Par ailleurs, si l'Optic se félicite du fait que l'activité des Fournisseurs d'accès Internet (Fai) soit désormais soumise à un régime d'autorisation, elle souhaite une renégociation du contenu des cahiers des charges ainsi qu'une baisse des coûts des fréquences. « Nous restons persuadés que le facteur clé de succès de ce projet réside dans la baisse substantielle des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs. Nous ne devons pas perdre de vue que l'objectif est de garantir un meilleur accès à l'Internet à une plus grande partie de la population », a soutenu Antoine Ngom. Ce faisant, a-t-il poursuivi, « nous devons donc nous concentrer sur le meilleur moyen de rendre les technologies disponibles pour le plus grand nombre et non un moyen de tirer un profit financier de l'installation de ces nouveaux acteurs ».

Avec près de 35.000 emplois directs créés, 10% de contribution au Pib et 300 milliards de FCfa d'augmentation de Pib par effet d'entrainement sur les autres secteurs, la Stratégie Sénégal numérique 2025 constitue un axe majeur du Plan Sénégal émergent (Pse). Toutefois, la mise en place d'un Conseil national du numérique permettra une bonne exécution de ce programme phare. C'est fort de constat que l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication (Optic) a exhorté, hier, au cours d'un point de presse, l'Etat du Sénégal à aller vers une mise en place rapide de ce Conseil. Cela, a expliqué Antoine Ngom, président de l'Optic, conformément à l'intérêt que le président de la République avait manifesté en 2015 afin qu'un tel conseil soit mis en place « dans les meilleurs délais ». Selon lui, deux ans après cette annonce, force est de reconnaître que cet instrument n'est toujours pas mis en place.

