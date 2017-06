Sénégal: Docteur Tedros !

opinion

Les lampions se sont éteints sur la dernière Assemblée mondiale de la santé et, pour la première fois de son existence de soixante dix ans, l'Oms sera dirigée par un Africain.

Un coup de chapeau pour un non médecin (quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'Organisation) qui aura mené une campagne non facile jusqu'à la dernière minute. La victoire d'une diplomatie médicale qui a bénéficié d'un alignement de circonstances favorables.

A 52 ans et avec l'appui de l'Union africaine, Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu pour cinq années à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Il se définit comme un brillant réformateur, un diplomate chevronné et un penseur visionnaire. Toutes choses dont il aura besoin pour s'attaquer aux immenses chantiers qui se dessinent pour lui. La première étant de réformer l'organisation, donc faire de l'Oms un organisme responsable, transparent, efficace et indépendant, fondé sur la science et l'innovation, axé sur les résultats et tourné vers l'action. Aussi, nous savons tous qu'on n'est pas pris en charge de la même manière quand on est malade selon que l'on habite au nord ou au sud de notre planète. Il faudrait s'y attaquer et rendre l'accès aux soins plus équitable pour tous. Pour nous qui habitons l'Afrique de l'Ouest, nous avons vécu Ebola sans une réaction rapide et rigoureuse de l'Oms qui est restée empêtrée dans sa bureaucratie et son incapacité de prévention. Tedros veut aussi lutter contre les effets du changement climatique et environnemental sur la santé avec des moyens suffisants réservés à cela.

Je crois qu'il s'agit d'un programme cohérent et souhaité. Faisable aussi.

Réformer l'Oms demande que les moyens financiers soient disponibles, suffisants et bien utilisés. Donc, que les « détenteurs de la bourse » adhèrent aux réformes, les appuient, que leurs « payeurs de taxes » ou leurs société civile fassent la même chose. L'histoire des réformes dans le système des Nations unies montre que cela n'a pas toujours fonctionné et surtout quand les intérêts, notamment économiques et/ou financiers, sont touchés. Ce qui, à mon avis, pèsera beaucoup sur la balance, c'est l'adhésion des sociétés civiles dans la volonté de réformer. Et c'est un travail de fourmi, plus long qu'un mandat comme on dit en politique. Mais, pour la première fois, « nous sommes dans la voiture et nous en avons le volant ». Tedros et son équipe ne peuvent pas aller dans n'importe quelle direction, mais ils détiennent l'accélérateur et les freins... Ils se proposent de favoriser, renforcer et rationaliser les partenariats avec les organisations de divers secteurs pour optimiser les synergies, permettre la répartition efficace des rôles et favoriser l'atteinte des engagements pris en matière de santé aux niveaux local et mondial. En le prenant par différents bouts ou angles, on pourrait y arriver plus facilement.

Le vocable du Dr Tedros a été « ensemble pour un monde plus sain ». C'est une bonne occasion pour l'Afrique de faire la preuve de sa « touche » dans la gestion de ce bien commun. Cela veut-il dire une discrimination positive pour l'Afrique sous Tedros ? Il va certainement continuer à insister sur la santé des femmes, des enfants et des adolescents comme tous ses prédécesseurs, assurer une couverture sanitaire universelle réussie et sécurisée. Je crois cependant que nous sommes le continent qui payons le plus lourd tribut de toutes les non préparations ou insuffisances de préparation pour les urgences sanitaires. Personne ne pourra reprocher au système de mettre plus de ressources et d'intelligence là où les besoins sont les plus criants.

Par Dr Fadel KANE

Conseiller technique

du ministre de la Santé Et De L'action Sociale