Au classement Fifa Coca Cola publié hier, le Sénégal occupe la 27e place mondiale. Soit un bond de trois rangs, comparé au précédent classement paru le 4 mai dernier dans lequel il occupait la 30e place. Toutefois, au niveau africain, le Sénégal occupe toujours la deuxième place derrière l'Egypte, en perte de vitesse.

En effet, alors que le Sénégal progresse au niveau mondial, les Egyptiens reculent. Les adversaires du Sénégal du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde, « Russie 2018 », sont loin dans le classement. Le Burkina Faso (7e) est le plus proche dans le classement local.

L'Afrique du Sud et le Cap-Vert, les deux autres adversaires du Sénégal, occupent respectivement les 12e et 18e places au niveau africain. Madagascar (24e), Soudan (48e) et la Guinée Equatoriale (29e), autres adversaires des Lions dans le groupe A des éliminatoires de la Can « Cameroun 2019 », sont aussi loin dans le classement africain. Par ailleurs, le Cameroun (3e) champion d'Afrique en titre, le Nigeria (4e) et la Rd Congo (5e) complètent le Top 5 africain. Au niveau mondial, c'est toujours le Brésil qui caracole au sommet. Il est suivi de l'Argentine et de l'Allemagne dans le Top 3 mondial.