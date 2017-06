Maroc: Les expériences de femmes marocaines dans les domaines social, économique et des médias mises en avant à l'IMA

Au programme de ce forum figurent plusieurs thèmes dont notamment "La culture et l'art comme leviers d'inclusion", "Venir en aide aux enfants démunis", "L'entreprise au féminin" et "La microfinance et son impact".

Ces femmes ont, d'autre part, souligné l'importance d'adopter une approche participative et un partenariat aussi bien avec l'Etat qu'avec le privé pour assurer la réussite et la pérennité de ces initiatives portées par des actrices de la société civile.

L'accent a été également mis sur l'engagement des femmes marocaines, dans le cadre de plusieurs associations dans différentes villes du Royaume, en matière de protection et pour venir en aide aux enfants démunis par la mise en place en particulier d'une pépinière de formation et d'éducation.

Elles ont passé en revue l'expérience de centres culturels des quartiers dont certains dirigés par des femmes et qui ont pour objectif de lutter contre l'extrémisme religieux à travers l'accès à la culture, la musique, le théâtre, le sport et le cinéma.

