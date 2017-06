Togo: Des policiers aspergés d'essence en essayant de sauver des vies humaines

Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 02 juin 2017, le poste de police de Sagbiégou a été informé aux environs de 21 heures d'un accident mortel de la circulation sur la route nationale numéro 1 à hauteur de la localité de Kpao dans la préfecture de l'Oti.

Les fonctionnaires de police dudit poste se sont immédiatement transportés sur les lieux aux fins de constatation et de secours aux victimes. Sur les lieux, ils ont découvert que c'est une collision suite à un excès de vitesse entre deux voitures, une transportant de produits génériques dans le sens nord-sud et une autre voiture chargée de carburant de contrebande roulant dans le sens inverse. Le bilan est de deux morts, deux blessés et des dégâts matériels très importants. La police a pu évacuer les blessés au centre de santé de Sabiégou pour les premiers soins

Elle est revenue sur les lieux pour s'occuper des morts et récupérer par mesure conservatoire l'ensemble des produits transportés par les véhicules impliqués dans l'accident. A cette fin ils ont réquisitionné trois voitures sa ns passagers retrouvés sur place pour la suite de l'opération.

Une fois chargées, les trois voitures devaient entre autres reprendre les blessés précédemment évacués à Sagbiégou en direction de l'hôpital de Mango pour des soins plus appropriés

Malheureusement, arrivés à Sagbiégou, les conducteurs des dites voitures ayant identifié les blessés comme étant des leurs, ont décidé d'amener ces derniers pour une destination inconnue. Pour y arriver, ils ont aspergé les policiers et le personnel soignant de l'hôpital qu'ils ont menacé de brûler en cas d'opposition. Ils ont ensuite pris la fuite en empruntant la route nationale numéro 1 dans le sens nord-sud abandonnant sur les lieux les policiers et le personnel soignant trempés d'essence.

Toutes les tentatives entreprises pour les intercepter sont restées vaines. Toutefois, suite aux mesures concertées prises par les forces de défense et de sécurité de la zone région militaire, de la gendarmerie et de la police numéro 2, les intéressés ont été localisés quelques heures plus tard à Kara au centre hospitalier régional de Tomdè où ils ont évacué leurs blessés.

Pour l'instant six personnes ont été interpellées et les investigations se poursuivent pour retrouver les véhicules, la cargaison et toute personne impliquée dans cet accident incivique et barbare afin de situer les responsabilités.

Tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées et une prompte guérison aux blessés, le ministre réaffirme sa détermination à poursuivre et à retrouver tous les auteurs de cet acte crapuleux ainsi que leurs complices qui devon en répondre devant la loi.