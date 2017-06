Sénégal: APR - Les responsables non investis pour les législatives appelés à 'garder leur calme"

Dakar — Les "sages" de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir) ont invité, vendredi, à Dakar, les responsables non investis par le parti présidentiel pour les législatives du 30 juillet prochain, à "garder leur calme" et à éviter "les sorties médiatiques inappropriées et les actes de défiance" à l'égard du président Macky Sall.

"Tout le monde ne peut pas être député", a déclaré le coordinateur du Conseil national des sages de l'APR, Maham Diallo, au cours d'une conférence de presse, avant de demander aux responsables non investis de l'APR de "faire confiance" au chef de l'Etat, secrétaire général de l'APR.

Macky Sall "ne peut pas non plus satisfaire tout le monde, donc faisons preuve de compréhension à son égard", a dit M. Diallo, invitant les responsables de l'APR à "resserrer les rangs" et à éviter "les 'querelles inutiles".

"Travaillons la main dans la main pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) au soir du 30 juillet", a lancé le coordinateur des sages de l'APR.

Dans leurs dernières livraisons, les quotidiens font état de frustrations nées de la non-investiture de plusieurs responsables de l'APR, dont l'ancien Premier ministre Aminata Touré, actuellement envoyée spéciale du chef de l'Etat Macky Sall.