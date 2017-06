Ile Maurice: Dr Gujadhur sur la grippe H1N1 - «Sur 300 analyses 48 cas ont été détectés»

Le Dr Vasantrao Gujadhur est aussi revenu sur les symptômes liés à grippe H1N1. Il soutient qu'il y a assez de médicaments dans les hôpitaux pour traiter les patients. «Nous ne donnons pas que du tamiflu. On traite le patient par rapport aux symptômes. Notamment une forte fièvre, la grippe ou encore le flegme. Nous demandons aux gens de faire preuve de prudence. Il est important de bien respecter les heures de sommeil, de bien manger et de ne pas fumer. La grippe peut s'aggraver chez les fumeurs.»

Les flu clinics mises en place par le ministère de la Santé en début de semaine fonctionnent, selon ses dires. «1880 personnes ont été vaccinées aujourd'hui. Nous avons suffisamment de doses et nous avons passé des commandes pour en avoir d'autres. Le ministère vaccine les patients les plus vulnérables. Mais tous ceux qui viennent à l'hôpital et qui souhaitent se faire vacciner peuvent le faire.»

«Nous avons effectué des analyses sur 300 spécimens de janvier au 28 mai. Nous avons détecté 40 cas de grippe H1N1. Par contre, du 28 mai au 2 juin, nous avons analysé 77 spécimens et avons répertorié huit cas positifs. Actuellement, sept personnes sont hospitalisées, dont quatre patients admis en salle, et trois autres à l'unité des soins intensifs», a-t-il indiqué.

Quatre patients admis en salle, et trois autres à l'unité des soins intensifs. Annonce faite par le Dr Vasantrao Gujadhur, Director of Health Services au ministère de la Santé qui était face à la presse, vendredi 2 mai.

