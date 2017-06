Ile Maurice: Medical Council - Spécialiste, il lui est interdit d'exercer à Maurice

«Je suis spécialiste en neurochirurgie, j'ai plusieurs articles scientifiques écrits à mon nom.» Pourtant, le Dr Vimal Gunness ne peut exercer à Maurice. Cela, car le Medical Council (MC) exige qu'il s'enregistre d'abord comme médecin généraliste, passe l'examen d'entrée et fasse l'internat. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Ils sont une vingtaine de médecins spécialistes qui n'ont toujours pas eu l'autorisation de pratiquer sur le sol mauricien.

Cela fait plus d'une année que le Dr Vimal Gunness se bat contre le MC et le ministère de la Santé pour obtenir le droit d'exercer au pays. Ce neurochirurgien formé en Allemagne, qui travaille actuellement au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), affirme avoir le droit d'exercer au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et au Canada. «Je suis Fellow of the European Board of Neurological Surgery», fait-il ressortir. De poursuivre qu'il devrait bientôt mettre le cap sur le Canada pour une «supra specialization».

Cependant, le Dr Vimal Gunness s'est heurté à un premier refus du MC en octobre dernier. Et ce, car il n'est pas enregistré en tant que médecin généraliste auprès de cette instance. Pour ce faire, il faut prendre part aux Pre Reg Exams et ensuite être qualifié pour les 18 mois d'internat dans les hôpitaux publics. Une autre évaluation, l'examen d'entrée (Entry Exam), est par la suite prévue.

Pour ce jeune médecin, le système instauré par le MC doit être revu. «Je ne comprends pas pourquoi je devrais faire tout ça. C'est aberrant ! On me demande de passer devant le Post Graduate Committee mais je ne peux être évalué par des gens moins compétents que moi», martèle-t-il.

«Je veux uniquement être enregistré et pouvoir exercer si on a besoin de mes compétences», souligne le spécialiste. Et d'ajouter avoir même une lettre de recommandation du CHL. Se disant «extrêmement frustré» devant le refus du MC de lui accorder son enregistrement, le Dr Vimal Gunness n'a qu'une envie, celle de partir.

Au MC, on laisse entendre que la loi et les critères doivent être suivis par tous. «Les règlements sont clairs, il faut d'abord que le médecin soit enregistré comme généraliste. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie qu'il pourra s'enregistrer comme spécialiste, explique une source. D'ailleurs, les autres médecins spécialistes dans le même cas acceptent de passer par toutes les étapes comme il se doit.»