Angola: Benguela - Réalisation d'un séminaire sur le journalisme numérique

Benguela — Des journalistes des organes publics et privés de la Communication et des étudiants de cette branche ont participé vendredi, à Benguela, à un séminaire sur «le journalisme numérique.

Le séminaire, présidé par le rédacteur en chef de la Voix de l'Amérique en Angola, Álvaro Ludgero, a eu lieu dans le cadre de la tenue des élections générales du 23 août prochain.

Le conférencier a souligné que le journalisme en ligne est un outil de support pour la radio, la télévision, les nouvelles technologies, qui permet l'accès aux nouvelles sources, aux bases de contact, aux plates-formes et aux faits réels véridiques d'intérêt public.

Selon Álvaro Ludgero, dans le monde d'aujourd'hui, il est important d'informer avec des photos, des images et savoir écrire, puisque le journalisme numérique permet d'avoir accès à d'autres sources et à d'autres publics et développer des thèmes locaux d'une ville ou d'un village, pour les diffuser au monde entier.

« Tout cela fait partie du nouveau modèle de journalisme en ligne et multimédia, où le journaliste seul peut tout faire », a-t-il dit, indiquant que, au stade de la couverture électorale, le téléphone dispose d'une « grande importance », vu que le journaliste n'a pas besoin d'aller à une rédaction pour écrire une nouvelle ou reporter un fait.

Quant au journalisme continu, dans son essence et sous la forme de raconter un fait pertinent au public, Álvaro Ludgero a appelé le journaliste à être modérateur dans la société, en particulier dans les réseaux sociaux, où il y a beaucoup d'informations, parfois pas vraies.

A ce propos, il a conseillé les journalistes à être modérés et à filtrer les informations des réseaux sociaux, car la technologie permet d'avoir une exposition permanente et la rétroaction permanente de l'information et avoir une source sûre.

Les participants se sont penchés sur des thèmes comme l'importance du téléphone dans la couverture électorale, le journalisme en ligne et l'interaction entre les réseaux sociaux et les organisations de médias.