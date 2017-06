Sud-Soudan: Des enfants meurent après avoir été vaccinés

Les cas de malnutrition et de choléra sont en forte augmentation parmi la population qui a fui les violences… Plus »

Autre erreur, les vaccins n'ont pas été conservés au frais favorisant ainsi leur contamination. Enfin, des enfants de 12 ans figuraient apparemment parmi les agents en charge de la campagne de vaccination. Quinze enfants sont donc morts à la suite de cette vaccination toxique et 32 autres ont souffert de vomissements, de fièvre et de diarrhées, mais ont heureusement survécu. En tout, 300 personnes ont été vaccinées contre la rougeole lors de cette campagne.

Une seule et même seringue utilisée pour mélanger le vaccin à un diluant, voilà l'une des nombreuses et graves erreurs commises pendant cette campagne de vaccination début mai 2017. La réutilisation de la même seringue pendant quatre jours pour faire ce mélange a fini par contaminer les flacons contenant les vaccins contre la rougeole, infectant à leur tour les enfants vaccinés.

C'est une enquête menée par un comité sud-soudanais spécialiste de la santé avec l'aide d'experts de l'OMS et de l'Unicef qui a révélé le drame à l'issue d'une campagne de vaccination menée début mai dans une zone reculée de la région de Kapoeta, dans le sud-est du Soudan du Sud. Comment ces vaccins ont-ils pu devenir toxiques et causer la mort d'enfants ?

