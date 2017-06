Gabon: Jean Ping maintient sa ligne malgré l'appel au dialogue de ses alliés

Plus d'un million de personnes sont aujourd'hui déplacées suite à la violence qui sévit dans… Plus »

J'ai décidé de rester aux côtés du peuple patriote et résistant, et je persiste dans mon refus de dialoguer avec Ali Bongo.

Le tout récent dialogue national est décrit comme une « kermesse » et un « échec ». Jean Ping a toutefois pris soin de ménager ses alliés malgré leurs prises de position. Dans une allusion, il s'est adressé à « ceux de ces amis et partenaires qui, de bonne foi, proposent d'accepter de dialoguer ». Il leur a néanmoins demandé « de ne pas oublier les enfants tombés sous les balles ».

« C'est non ! C'est niet ! » a répondu Jean Ping à toute idée de dialogue avec Ali Bongo. L'ancien candidat est resté droit dans ses bottes. Après l'ouverture proposée par ses alliés, il a conservé sa rhétorique offensive, qualifiant Ali Bongo, de monstre et d'usurpateur.

