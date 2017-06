Congo-Kinshasa: Après Kananga, Joseph Kabila au Kasaï-Oriental pour «restaurer la paix»

Le ministre de la Pèche et élevage, Daniel Paluku Kisaka, a déclaré officiellement vendredi… Plus »

Des militaires et des policiers sont également tombés, de même que deux experts des Nations unies ont été exécutés. Une bonne partie de la population s'est exilée en Angola. La communauté internationale et les ONG locales exigent une enquête internationale et indépendante.

Le Kasaï-Oriental, autant que les autres provinces de l'espace kasaïen, est frappé par le syndrome Kamuina Nsapu, cette nébuleuse née à la suite d'une insurrection menée par le grand chef coutumier du même nom, assassiné en août 2016 dans la province voisine du Kasaï-Central. Et c'est par Kananga, chef-lieu de la province, que le président Kabila a commencé sa tournée. Il s'y est entretenu avec des chefs coutumiers, des responsables religieux, des acteurs de la société civile et autres autorités politico-administratives.

