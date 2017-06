Madagascar: Investissements étrangers - Une conférence des investisseurs organisée en Afrique du Sud

La Conférence des Investisseurs pour Madagascar a été présentée aux médias hier.

Une délégation malgache de 60 personnes issues du secteur privé et du secteur public, sera en Afrique du Sud les 14 et 15 juin 2017, pour la Conférence des investisseurs pour Madagascar ou « Investors Conference for Madagascar ». Cet événement qui se déroulera au siège de la DBSA (Development Bank of Southern Africa) est organisé conjointement par les Gouvernement Malagasy et sud-africain, sous le haut patronage du président Hery Rajaonarimampianina. D'après Bary Emmanuel Rafatrolaza, secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères, chargé de la coopération et du développement, 80 à 100 compagnies sud-africaines seront représentées à cette Conférence où seront présentées les opportunités d'investissement à Madagascar, notamment dans le secteur des mines, du tourisme, de l'agro-industrie, etc.

« Les ministres qui y participeront auront l'occasion de présenter les opportunités d'affaires dans leurs secteurs d'activité respectifs. Des représentants de groupements d'opérateurs économiques y seront également pour la recherche de partenariats économiques et commerciaux », a-t-il expliqué. D'après les organisateurs, l'Afrique du Sud a été choisi pour l'organisation de cette Conférence, en tant que première puissance économique en Afrique. Cependant, d'autres roadshows seront organisés notamment en Asie, pour la promotion des investissements étrangers à Madagascar.