Madagascar: Air Mauritius - Des tarifs promotionnels offerts lors de la FIM.

Ensuite, les passagers qui ont acheté leurs billets durant la FIM ont eu la chance de participer à une tombola avec de très beaux lots : deux billets Tana/Guangzhou/Tana ainsi que des smartphones et des montres connectées. Le tirage au sort a eu lieu à la fin du salon en présence d'un commissaire au jeu et les gagnants ont reçu leurs lots hier matin au siège d'Air Mauritius à Ambodivona.

Il s'agit d'un tarif famille pour l'île Maurice : avec une réduction sur le tarif adulte, un billet offert pour le 1er enfant et 50% de réduction pour le second enfant. Il y a également un autre tarif promotionnel pour tous les passagers à 200 USDHT. De plus, la compagnie accorde aussi des réductions spéciales pour les étudiants qui voudront poursuivre leurs études à Maurice, Malaisie, Singapour, Paris et la Chine.

