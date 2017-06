Cameroun: Ligue africaine des champions - Coton Sport à quitte ou double

Le représentant camerounais affronte le Zanaco FC samedi prochain

Coton Sport de Garoua a quitté Douala mercredi pour rallier Lusaka en Zambie, où l'attend le Zanaco FC. Le vice-champion du Cameroun y affronte l'équipe de la Zambia National Commercial Bank dans le cadre de la 3e journée de la Ligue africaine des champions. Un match qui revêt une importance capitale pour Coton Sport, battu lors de ses deux premières sorties par les Marocains du Wydad de Casablanca (2-0) et les Egyptiens d'Al Ahly (2-0).

Avec zéro point au classement, le représentant camerounais est dernier d'un groupe D, dominé par Al Ahly et Zanaco FC, quatre points chacun. Le Wydad est 3e avec trois unités. Une autre contre-performance hypothéquerait donc les chances de qualification pour la suite de la compétition. « L'équipe est partie sereine. Nous avons proposé à l'encadrement de doubler les primes des joueurs en cas de victoire », déclare Adamou Saliou Hamadou, responsable de la communication du club. Cependant, l'équipe du Nord du pays va encore devoir se passer de son gardien de but, Simon Omossola.

Le portier a été une fois de plus convoqué avec les Lions U23. Idem en ce qui concerne le latéral gauche ghanéen recruté récemment, Bernard Amerteyfio. « Son contrat n'était pas encore finalisé. On ne pouvait pas l'intégrer dans l'effectif », explique Adamou Saliou Hamadou. Pour compenser son groupe limité, Coton Sport a rappelé Ambassa Eloundou et Bassama Tsole, transférés dans un premier temps à New stars. « Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Nous avons accepté de le faire par solidarité, pour aider Coton Sport en difficulté. En contrepartie, le club nous a aussi donné trois joueurs », précise Faustin Domkeu, président de New stars. Créé en 1968, le Zanaco FC a remporté sept fois le championnat de Zambie et une coupe nationale.