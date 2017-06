Cameroun: Gestion des inondations - Les populations impliquées

Les riverains des zones d'intervention du Programme d'urgence associés à la mise en place d'un plan de contingence

Suite aux inondations de 2012 qui avaient contraint des milliers des populations des arrondissements de Maga, Vélé, Kaï-Kaï et Yagoua à se déplacer, le chef de l'Etat, avait décidé la mise en place du Programme d'urgence de lutte contre les inondations (PULCI) dans le Mayo-Danay. Pour éviter de revivre les mêmes situations de 2012, le PULCI est en train d'élaborer un plan de contingence de gestion à longue durée des inondations. En d'autres termes, il est question d'améliorer la résilience des populations le long du fleuve Logone, face aux catastrophes, en formulant clairement un processus de gestion qui doit être utilisé pour analyser et prévenir les crises éventuelles.

Ceci leur donnera également la possibilité de participer pleinement aux mesures de sauvegarde des personnes et de leurs biens. C'est la raison d'être d'un atelier qui a été organisé à Yagoua du 24 au 26 mai 2017 et auquel ont participé les populations venant des communes de Maga, Vélé, Kaï-Kaï et Yagoua. Ces travaux de trois jours ont abouti à la production des données pertinentes dans la planification des activités du plan de contingence. Les données produites ont été consignées dans un document de planification pour répondre aux situations de crises humanitaires provoquées par le débordement du fleuve Logone.

En ouvrant les travaux, le préfet du Mayo-Danay, Nkweti Simon Ndoh, balisé le terrain en déclarant que le résultat de ces travaux doit être le « principal levier sur lequel il faudrait agir, si nous voulons gagner la bataille de la prévention et de la gestion des inondations dans le Mayo-Danay et par conséquent la protection des biens et des personnes ». Il s'agit là des données qui, assurément vont consolider le plan de contingence qui est en train d'être mis en place.