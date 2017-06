Cameroun: Coopération - Ensemble pour le développement numérique

Dr François Marc Modzom a, lui, qualifié cette alliance d'une importance fondamentale. « Nous souhaitions voir des perspectives s'ouvrir pour nos apprenants qui entrent de plus en plus jeunes. C'est une opportunité extraordinaire pour eux de pouvoir regarder plus que l'IFCPA. De même pour les enseignants qui ont besoin d'avoir des perspectives », a-t-il confié.

Face au Dr François Marc Modzom, directeur délégué de ce « temple de l'audiovisuel », le coordonnateur de l'UIECC a manifesté le souhait que les deux institutions se donnent la main pour faire du Cameroun un pôle de formation dans le domaine de l'audiovisuel, support de l'économie numérique. Pour le Pr. Marcel Fouda Ndjodo, l'audiovisuel est devenu totalement numérique et l'université Inter-Etats de Sangmélima est spécialisé dans la formation en génie numérique. « Il est donc normal que ces deux instituts dont l'un forme les techniciens du génie numérique et l'autre dans les contenus audiovisuels forment une synergie.

