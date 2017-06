Cameroun: De jeunes prodiges dans les rangs

Ils sont plus d'une dizaine d'adolescents de 9 à 15 ans à affronter les épreuves cette année

« Vous voulez parler de ma modeste personne à Cameroon Tribune ? Au pif comme cela ? Que me vaut cet honneur ? », L'un des jeunes candidats au baccalauréat (14 ans) crible de questions le reporter de CT qui l'aborde dans un sous-centre d'examen à Yaoundé. « On y va si vous me rassurez que l'anonymat sera préservé et qu'aucun indice ne permettra de m'identifier dans votre texte ». L'adolescent se livre alors à cœur-joie. « J'ai sauté les classes de sil et de première. En seconde, ma mère a suggéré aux responsables de mon établissement de me proposer au probatoire A».

Audrey E. (nous l'appelons ainsi) réussit brillamment. Mais elle a dû mettre les bouchées doubles. Les parents ont dû recruter un répétiteur pour la mettre à niveau. « La seule fois où je suis assistée par un répétiteur », précise-t-elle. Le principal de son collège confie qu'il a eu un moment de réticence avant d'accepter la proposition de la mère, à cause de son jeune âge. Cette année, en terminale, Audrey E. a remporté le 4e prix sur environ 1 000 candidats d'un concours national de littérature. Au milieu de ses aînés en classe, elle se sent en sécurité.

« Mes camarades me considèrent comme leur benjamine. Mais quand il s'agit de travailler, je n'ai aucun complexe au milieu d'eux ». Son rêve ? Devenir diplomate. « Non pas pour le côté tape-à-l'œil du métier (ils voyagent beaucoup), mais pour côtoyer les grandes sommités du monde ». Noubissi Sandefo, principal du collège de la Gaité à Yaoundé qui a présenté de jeunes candidats au baccalauréat explique qu'avec un effectif réduit, l'encadrement de ces enfants précoces bien est contrôlé au collège. Dans le sous-centre d'Audrey E., on dénombre une douzaine de candidats âgés entre 14 et 15 ans dont dix filles. Mais des informations de l'Office du bac indiquent que cette année, il y a des candidats de 11 ans et de 12 ans.