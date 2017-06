Cameroun: Soins médicaux - Réflexion sur l'anesthésie

Un congrès réunissant des professionnels des différentes formations sanitaires se tiennent à Yaoundé depuis hier

La Faculté de médecine et des sciences biomédicales (FMSB) de l'université de Yaoundé I abrite depuis hier le deuxième Congrès de la Société camerounaise d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence. A cette rencontre présidée par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, il est avant tout question de renforcer les compétences des professionnels de santé sur la qualité des soins offerts en anesthésie. « On ne peut pas faire de la bonne chirurgie si l'anesthésie n'est pas adéquate.

C'est pourquoi nous devons améliorer la qualité des soins offerts en anesthésie, à savoir notamment la surveillance du patient avant, pendant et après l'intervention », a confié le Pr. Jacqueline Ze Minkande, doyen de la FMSB et présidente de la Société camerounaise d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence. Cela dit, cette technique médicale qu'est l'anesthésie permet de conduire un patient au bloc opératoire dans des meilleures conditions. Celle-ci permet de calmer l'anxiété, de donner toutes les conditions optimales aux chirurgiens pour leurs interventions. Pour cela, elle doit se faire sans séquelle et sans complication. L'autre volonté affichée est d'améliorer la qualité des soins offerts aux personnes qui souffrent particulièrement de rhumatologie, du mal de dos, du genou. Ceci afin d'éviter que ces douleurs persistent.

Les professionnels auront en outre planché sur la « mort subite » causée par une accumulation de caillots sanguins au niveau du cœur. « Il est question d'attirer l'attention des personnels de santé dans la prise en charge de cette affection, mais surtout de les entretenir dans la prévention de cette maladie de plus en plus fréquente dans notre milieu », a ajouté le Pr. Jacqueline Ze Minkande. Les travaux organisés en table-ronde, atelier et symposium s'achèvent demain. En outre, le septième congrès de la Société camerounaise d'étude et de traitement de la douleur, ainsi que le quatrième congrès de la Société internationale de lutte contre la thrombose se tiennent également à la FMSB en marge des travaux.