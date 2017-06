Cameroun: Université de Douala - Le campus de Logbessou inauguré

Le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé la cérémonie officielle hier

Al'entrée du nouveau campus de Logbessou dans l'arrondissement de Douala III, se dressent deux imposants bâtiments flambant neufs, aux couleurs orange et marron. Il s'agit de part et d'autre de la faculté de Médecine et des Sciences pharmaceutiques (FMSP) et de la faculté de Génie industriel (FGI). Et c'est au milieu de ces deux grands bâtiments que le ministre de l'Enseignement supérieur (Minesup), Jacques Fame Ndongo, a procédé ce jeudi 1er juin 2017 à l'inauguration officielle du campus. C'était en présence des autorités civiles, religieuses, et militaires de la ville de cité économique ainsi que la communauté universitaire, de l'université de Douala.

La faculté de Génie industriel (FGI) est opérationnelle depuis 2006 et forme des ingénieurs. Pour le moment, sept filières sont opérationnelles. La FGI est composée de quatre principaux blocs: les ateliers, le bloc pédagogique, les laboratoires et salles spécialisées, un bloc administratif comprenant une bibliothèque et un amphithéâtre de 1052 places. La faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques (FMSP) a également ouvert ses portes en 2006. Cet établissement, est composé d'un bloc pédagogique, d'un bloc laboratoire et de salles spécialisées, d'un bloc administratif avec bibliothèque et un amphithéâtre de 850 places, d'une morgue anatomique. Le site de Logbessou sur lequel est implantée l'extension du campus de l'université de Douala est d'une superficie totale de 132 hectares et les deux facultés occupent chacune pour le moment 20 hectares.

Le prix des travaux s'élève à un peu plus de 30 milliards de F et près de 17 milliards de F ont déjà été injectés. Lors de la cérémonie d'inauguration, il y a eu entre autres la découverte de la stèle commémorative, la coupure du ruban et la visite des installations par le Minesup. Dans les différentes allocutions ont reconnu les efforts faits par le chef de l'Etat sur le plan infrastructurel en faveur des universités. Jacques Fame Ndongo a précisé que Logbessou est un pôle d'attraction technologique pour la sous-région. François-Xavier Etoa, le recteur de l'université de Douala, a quant à lui mis un accent sur la qualité du cadre de travail des enseignants et des apprenants. Il a d'ailleurs annoncé la construction d'un restaurant, d'un complexe sportif, d'un centre médico-social et d'un rectorat. Les études préalables sont terminées et les travaux vont coûter environ 3 milliards F et l'université a déjà dégagé 300 millions de F. En outre, il a donné six mois aux riverains qui empiètent le domaine universitaire pour partir.