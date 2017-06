Madagascar: Blanchiment d'argent - Saisie d'un pactole sur un vol pour Tana

Un Mauricien en partance pour Madagascar a été arrêté avec près de quinze millions de roupies. Ce pactole pourrait provenir d'un trafic de drogue.

De l'argent sale selon la piste des autorités mauriciennes. La thèse d'un blanchiment d'argent est avancée. Avant-hier après-midi, près de quinze millions de roupies, soit l'équivalent de plus de 1,3 milliards d'ariary, ont été interceptés in extremis. Un dessinateur de nationalité mauricienne s'apprêtait à s'envoler pour Madagascar, avec la plus grosse part du pactole, dont la valeur convertie en monnaie locale s'élève à 1,12 milliard d'ariary, lorsqu'il est tombé dans les mailles des filets tendus par l'unité de lutte contre la drogue et la contrebande (ADSU), à l'aéroport de Plaisance à Maurice.

Mis au parfum que ce chef de famille de cinquante-huit ans s'apprêtait à quitter l'île sœur, avec une importante somme d'argent, les hommes de l'ADSU l'avaient attendu de pied-ferme dans le hall de l'aéroport. Vers 13h20, en effectuant des fouilles, les policiers ont mis la main sur 262 800 dollars américains, cachés dans le double fond de sa valise, outre 82 350 autres dollars, dissimulés cette fois-ci, dans une des poches de ses Jeans. Ayant pourtant déclaré qu'il n'avait sur lui que 500 dollars, outre 100 000 ariary, le passager a été démasqué.

Des perquisitions s'ensuivaient après cette prise. Une heure après, une équipe de la division métropolitaine de l'ADSU a rendu visite au lieu de résidence du suspect, à Bonne-Veine, Quartier-Militaire.

Contradictions

Lors d'une fouille effectuée en présence de son épouse, les éléments envoyés sur place ont déniché dans une boîte en carton et un sac plastique, 1,16 millions de roupies, en coupures de 200, 100 et 50, équivalent à 104 millions d'ariary. D'autres indices ont orienté l'investigation vers la sœur du présumé trafiquant de devises. En inspectant le foyer de cette pensionnaire de soixante-dix ans à Marizot toujours au Quartier-Militaire, la police a retrouvé un peu plus d'un million de roupies ainsi que 5 000 dollars, dont le total est estimé à 107 millions d'ariary.

La thèse selon laquelle tout cet argent pourrait provenir d'un trafic de drogue dure est privilégiée selon les autorités. Du coup, ce voyage à Madagascar qui a tourné court est passé au crible. Les enquêteurs scrutent, de surcroît, les formes de relations que le dessinateur entretient avec les personnes auxquelles il se frotte. Hier matin, il a été traduit devant le Parquet de Mahébourg. Son épouse et sa sœur seront, pour leur part, présentées devant celui de Moka.

Dans leurs entourages, des riverains n'en reviennent tout simplement pas.

Des enquêtes de voisinage effectuées par l'Express Maurice ont révélé que le quidam est fervent chrétien, connu commet étant un citoyen paisible. Sa femme est, en revanche, couturière. Ayant un revenu modeste, ils ne voyageaient pas souvent.