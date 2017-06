Congo-Kinshasa: La grippe aviaire déclarée au pays

Le gouverneur de l'Ituri, Abdalah Pene Mbaka, avait déjà déclaré cette épidémie jeudi 18 mai à Bunia, précisant que la maladie avait déjà tué plus de cinq mille poules et canards.

«La grippe aviaire est une maladie à impact socio-économique et sanitaire négatif considérable. Pour le moment, la maladie sévit dans les localités de Joo, Kafe Tchomia [... ] Pour éviter l'expansion de la grippe aviaire vers d'autres territoires de l'Ituri, il est strictement interdit à la population de manipuler les oiseaux à mains nues, de ramasser et de consommer les cadavres d'oiseaux domestiques ou sauvages.»

Le ministre de la Pèche et élevage, Daniel Paluku Kisaka, a déclaré officiellement vendredi 2 juin l'épidémie de la grippe aviaire en RDC. Cette maladie touche les localités de Joo, Kafe Tchomia dans le territoire de Djugu (Ituri), où elle a déjà tué plus de cinq mille poules et canards.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.