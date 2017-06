Cameroun: Logements sociaux - Les ouvriers du chantier de Bertoua en grève

Ces derniers observent un arrêt de travail depuis hier mercredi 31 mai 2017 en attendant le paiement de leurs cinq mois d'arriérés de salaire Un mouvement d'humeur a été observé hier au site de construction de 100 logements sociaux au Camp Sic de Bertoua.

Les passants les plus curieux se sont arrêtés un instant aux environs de 09 heures pour observer en spectateurs, la manifestation pacifique du collectif des ouvriers de ce chantier. Ces derniers protestent de vive voix les conditions de travail qui leur sont infligées depuis le lancement des travaux et signifient leur arrêt de travail aux responsables du chantier. « Trop, c'est trop, nous sommes essoufflés, étranglés et même endettés. Nous réclamons le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail », laissent entendre ces ouvriers.

Pis, certains disent travailler sans équipements de sécurité : bottes, gants et casques, affamé et sans la moindre goute d'eau à boire. « Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on continue à travailler et jusqu'à quand devons-nous supporter cette situation?», s'insurgent ces ouvriers.

20% de réalisation des travaux

En attendant que les décideurs tiennent compte de leurs revendications et que des mesures concrètes soient prises, les frondeurs indignés sont retournés se reposer dans leurs domiciles respectifs. En voulant mieux cerner les contours de ces récriminations des ouvriers, nos tentatives de rencontrer les responsables du chantier sont restées vaines jusqu'au moment où nous allions sous presse. Pourtant, lors de la visite de ce chantier par trois membres du gouvernement mardi 2 mai 2017, tout semblait aller vite et bien. Ce jour-là, Jean-Claude Mbwentchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jacqueline Koung à Bessikè des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et Marie Rose Dibong, secrétaire d'Etat en charge de l'Habitat se targuaient du taux de réalisation des travaux qui se situait à 20%. Ce qui avait d'ailleurs donné du tonus aux propos de Jean Claude Mbwentchou lorsqu'il rassurait que « la date de remise des clés est prévue le 20 décembre 2017 même si vous rencontrez des difficultés pour avoir l'eau, l'électricité sur le chantier ou que vous soyez obligés d'aller chercher les concassés à Yaoundé ».

Lever les pesanteurs

Dans ce site de cinq hectares mis à disposition par le Mindcaf, l'entreprise marocaine, Alliances Construction Cameroun a entamé l'implantation de cinq immeubles R+2, T3, cinq immeubles R+2 et T4, 12 villas T4 simples, 28 villas et un centre de santé. L'école primaire et maternelle, le centre commercial seront lancés par la suite.

Un espace de 2000 mètres carrés est également réservé à la gendarmerie, et un terrain d'égale dimension à la police.

Pour lever toutes les pesanteurs qui pourraient entraver cet investissement du président Paul Biya en faveur de l'Est, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain avait tenu une réunion de recadrage avec les responsables de ce chantier avant de partir de quitter.

Rappelons que dans le cadre de ce volet du Plan d'urgence triennal (Planut) décidé par le chef de l'Etat, Bertoua a bénéficié de 5 milliards de francs Cfa.

Cette ville va également recevoir 20 milliards de francs Cfa supplémentaires dans le cadre du contrat désendettement développement mené par la France.