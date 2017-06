Les émissions simultanées du 01 juin des Bons du Trésor respectivement à 91 jours et 182 jours et portant sur un montant total de 45 milliards de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d'ivoire a connu un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 129,88%, soit 58, 445 milliards de FCFA, a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

Selon le communiqué de presse, le montant global des soumissions est de 58, 445 milliards de FCFA et les soumissions retenues sont de 48,945 milliards de FCFA.

Les résultats sur le Bon du Trésor à 91 jours ont enregistré neuf soumissions pour un montant global des soumissions de 37, 320 milliards de FCFA et les soumissions retenues s'élèvent à 36, 920 milliards de FCFA. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 5,5000 % et 5.4911%.

S'agissant des bons du trésor à 182 jours, on a enregistré six soumissions pour un montant global de 21, 125 milliards de FCFA et les soumissions retenues sont de 12, 025 milliards de FCFA. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 5,0000 % et 4.9418%.

La prochaine intervention du Trésor ivoirien sur le marché des titres publics de l'UMOA est prévue le 14 juin 2017 lors d'émissions simultanées de Bons et Obligations Assimilables du Trésor de maturité 182 jours et 3 ans pour un montant de 45 milliards.