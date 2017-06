Ile Maurice: Squatteurs - 54 familles de Bambous risquent de se retrouver à la rue

L'attaché de presse du ministre Showkutally Soodhun explique, pour sa part, que le processus de régularisation concerne ceux qui ont occupé des terrains de l'État avant le 1er juillet 2015. «Un ordre d'éviction leur sera servi et ils devront y adhérer. Un sondage a été effectué à travers le pays avant le 1er juillet pour relever le nombre de squatteurs et le processus de régularisation a été enclenché en se basant sur ces données», fait-on ressortir.

«C'est injuste», s'insurge Pretty Perrine, l'une des squatteurs. Elle est entourée d'autres habitants de la région, tous aussi tendus qu'elle. Josian Mélisse, conseiller et vice-président du conseil de village de Bambous, lance un appel au ministre Showkutally Soodhun pour que celui-ci intervienne. «Ce n'est pas la première fois qu'un ordre d'éviction est envoyé à ces familles. Cependant, le gouvernement précédent s'est ravisé sur une base humanitaire car il y a plusieurs enfants en bas âge et plusieurs femmes enceintes ici. Où iront ces personnes si leurs maisons sont démolies ?» se demande-t-il.

Elles sont sous la menace d'une expulsion et risquent de voir leurs maisons démolies. Cinquante-quatre familles de squatteurs, à Eau-Bonne, Bambous, ont reçu, au cours de cette semaine, une lettre d'éviction qui les a plongées dans l'angoisse. Même s'il ne s'agit pas de la première mise en garde du ministère du Logement et des Terres.

