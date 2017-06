Tunisie: Écrire l'histoire

Se transcender et s'affranchir !

Son prochain adversaire, l'autre finaliste qui s'est qualifié aux dépens du CSHL, est le CA. La qualification de l'USBG, aux pénalties, face à l'EST fait maintenant partie du passé. On se prépare déjà pour le 17 juin. Une occasion qui se présente pour la première fois dans l'histoire du club et qui ne se répétera sûrement pas toutes les saisons. Khatoui et ses protégés se sont replongés dans le travail. Ils feront tout pour ne pas rater cette opportunité. L'entourage du club, quant à lui, ne ménage aucun effort pour leur rendre service : soutien moral et matériel, encouragements et motivation.

Toute la ville vit trois semaines fiévreuses, à l'heure de la finale. Et, tout en gardant les pieds sur terre, une fois l'euphorie consommée, les sudistes sont optimistes. Ils savent bien que le CA est un grand club comparé à l'USBG. Mais cela n'empêche, pensent-ils, que le jour du match, les deux protagonistes partent à chances égales. Pas d'options positives accordées à l'un ou à l'autre, vu son passé. Et puis, on peut trouver dans la rivière ce dont la mer est dépourvue. Le plus en forme sera récompensé et la reine choisira Bab Jédid ou Ben Guerdane.