Tunisie: ASM - Ça passe ou ça casse

Evoquant le match d'aujourd'hui, le capitaine marsois nous a fait part de sa détermination et celle de ses camarades à mouiller le maillot afin de sauver l'équipe de la relégation : «Nous nous sommes bien préparés en prévision de cette rencontre.

Staff technique, joueurs et responsables sommes déterminés à gagner ce match. La concentration est de mise. Nous sommes entrés en stage depuis mercredi dernier. L'entraîneur et le président du club ont beaucoup parlé avec nous. Mes camarades et moi-même sommes conscients de l'importance de ce match barrage. Nous jouerons notre avenir en Ligue 1 et sommes déterminés, plus que jamais, à sauver notre place parmi l'élite.

Nous sommes conscients aussi que trop de pression nous ferait du tort. Nous avons préparé le match comme il se doit. Reste maintenant à terminer le travail sur le terrain. Nous jouerons le tout pour le tout. Notre adversaire n'a rien à perdre et tout à gagner. Personne ne peut les blâmer s'ils perdent. C'est nous qui sommes appelés à faire le jeu dans la perspective de mener à terme l'opération sauvetage», nous a confié Bilel Ben Messaoud.

Deux séances de visionnage

Sur le papier, le Club Olympique de Médenine est à la portée. Cela n'a pas empêché les Marsois de prendre très au sérieux leur adversaire du jour. Outre qu'ils sont entrés en stage pour que la concentration soit à son maximum, le staff technique a organisé deux séances de visionnage pour pouvoir bien étudier le jeu de l'adversaire. C'est dire que Tarek Thabet et ses joueurs ne prennent pas à la légère l'équipe de Médenine, un match pouvant basculer à n'importe quel moment, outre que le football n'a jamais été une science exacte.

Tout à l'heure, le staff technique sera privé des services de l'attaquant Bilel Lahdhiri, qui a écopé d'un troisième avertissement suspensif. Quant au latéral gauche, Fahmi Ben Romdhane, il a retrouvé ses camarades jeudi après-midi après avoir pris part au stage de l'équipe nationale.

Cela dit, le technicien banlieusard n'apportera qu'un seul changement à son onze de départ en alignant Yahia à la place de Lahdhiri.

Fidèle au poste, Souï gardera les bois. La charnière centrale sera formée de Lahbibi et Ayadi. Jebali et Ben Romdhane seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Ben Messaoud et Aymen Amri occuperont les postes de pivots. Jaziri et Yahia animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque. Enfin, Aouichi évoluera comme régisseur derrière Amdouni, aligné en pointe.

Quel que soit le résultat du match, Ben Messaoud et ses camarades écriront une page de l'histoire de l'Avenir Sportif de La Marsa. Une page rayonnante, espèrent-ils !