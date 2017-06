Tunisie: La facture risque d'être très lourde

En cause ? L'arrêt de la production de pétrole et de gaz à Tataouine et Kébili, annoncé, hier, par un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Un arrêt causé par la recrudescence des mouvements de protestation, accompagnés, selon la ministre Hela Chikhrouhou, d'actes de vandalisme. Depuis deux mois, la Tunisie vie au rythme d'une grave crise sociale au sud du pays. Entre 2.000 et 5.000 barils de pétrole ont été déversés dans le Sahara, selon Chikhrouhou, à la suite de l'endommagement à Tataouine d'un pipeline. Sans oublier les dégâts environnementaux dans cette région écologiquement sensible.

«Nous avons des photos et des vidéos de ces gens, nous porterons plainte contre eux et ils doivent assumer les conséquences», prévient Chikhrouhou sur les ondes de Shems FM. Elle explique notamment que l'arrêt total s'est opéré de manière progressive, faisant perdre à l'Etat et à l'investisseur 24 millions de dinars chaque semaine.

Cet arrêt a un double effet sur les équilibres budgétaires de l'Etat. D'abord, lorsqu'on ne produit pas, non seulement on n'exporte pas, mais l'Etat est obligé d'importer du pétrole pour satisfaire sa demande intérieure. Ensuite l'investisseur, lorsqu'il produit dans des conditions optimales, il paie des taxes à la Tunisie, dans le cas contraire le budget sera amputé de cette manne. Pire, comme l'a affirmé il y a deux jours le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Imed Hammami, il se pourrait que la Tunisie soit dans l'obligation de payer des pénalités aux entreprises qui exploitent les champs de pétrole et de gaz.

«Ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie perçoit 50% de la production totale, sans compter les taxes, nous explique Ezzedine Khalfallah, expert dans le domaine de l'énergie. L'investisseur perçoit en réalité entre 20 et 25% des bénéfices». Des chiffres qui prouvent clairement que l'Etat tunisien est le plus gros perdant de cette situation chaotique.

Récemment, une conférence a été organisée par l'Ugtt autour de la production de pétrole et de gaz, les syndicats avaient alors expliqué qu'il était temps de laisser ce secteur en paix. «S'il y avait un pillage de nos richesses naturelles, nous serions les premiers à le dénoncer», lance un syndicaliste écœuré par les attaques ciblant le secteur et les professionnels.

Les employeurs du secteur commencent en effet à craindre pour leur avenir. Non seulement ces mouvements de protestations ne créeront pas de nouveaux emplois, mais cet arrêt de la production pourrait engendrer de nouveaux chômeurs. «Ici, l'ambiance est très tendue, les gens pensent à leur avenir et ont peur du spectre du chômage technique, nous confie un employé originaire de Tunis et travaillant dans les champs pétrolières de Tataouine. Il y a aussi cette petite musique qu'on entend, selon laquelle, faute de besoin supplémentaire de main-d'œuvre, les sociétés des services pétroliers remplaceront purement et simplement les employés venus d'autres régions par une main-d'œuvre autochtone».

Toutefois, selon nos propres informations, les sites de production ne sont pas totalement à l'arrêt, mais risquent très rapidement de l'être. Par sa déclaration, la ministre a-t-elle voulu créer un choc dans l'opinion publique pour une prise de conscience généralisée ?