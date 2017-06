Tunisie: COM - Le grand défi

Les Médeninois seront pourtant confrontés à un bien rude morceau, une équipe de coupe par excellence, taillée par ce genre de matches à quitte ou double, l'Avenir de la Marsa.

«Oui, c'est bel et bien le gros calibre, assure l'entraîneur sudiste Afouène Gharbi. Notre rival possède de grands joueurs qui savent gérer, surtout mentalement, ce genre d'évènements. L'expérience et la richesse de l'effectif militent pour les banlieusards, certes. Mais nos chances sont égales. On a souvent tendance à occulter le mérite de beaucoup de joueurs qui exercent en L2, mais qui n'ont rien à envier à leurs homologues de la L1 : que ce soit à Médenine, à Menzel Bourguiba, à Grombalia ou ailleurs, la qualité ne manque guère. Ces joueurs-là restent malheureusement méconnus. Au COM, j'ai sous la main un groupe de jeunes qui veulent prouver leur valeur et aller très loin».

Quand nous lui demandons ce qu'il craint le plus chez le team entraîné par Tarek Thabet, l'ancien demi relayeur de l'Etoile Sportive du Sahel a cette formule qui en dit long sur la grande confiance qui l'anime : «Je ne crains qu'une chose : que mon équipe soit dans un jour «sans», martèle-t-il. Le COM possède les moyens de gêner l'Avenir et des équipes plus huppées que l'Avenir. A une seule condition : que nous jouions sur notre valeur, au niveau de nos matchs-repères qui s'appellent une superbe victoire (3-0) contre le SAMB, à Ben Guerdane, et notre succès de l'aller (1-0) aux dépens du ST. Logiquement, si nous avons su dominer les Stadistes, c'est que nous sommes capables de battre les Marsois. Quoi qu'il en soit, nous devons «construire» sur ces matches-références».Deux facteurs majeurs risquent de conditionner cette affiche Nord-Sud pour la survie ou pour la promotion : la chaleur torride qui sévit actuellement à Kairouan, choisie pour abriter ces barrages, et la qualité du gazon.

«Le premier facteur nous avantage, le second nous handicape d'une certaine manière, avoue le coach médeninois. Nous sommes habitués à évoluer sous la canicule. Parfois même y compris en hiver lorsque le thermomètre affiche des pics inhabituels pour le nord du pays.La chaleur ne nous inquiète pas. Par contre, le gazon naturel de l'enceinte kairouanaise risque de nous gêner. Notre stade est en tartan, ce qui veut dire d'autres repères, d'autres appuis à trouver. La surface risque de nous causer certains ennuis. Mais voilà, nous ne serons pas timides. Nous n'hésiterons pas à attaquer quand bien même nous ne le ferons pas de manière inconsidérée. Il serait suicidaire de prôner l'attaque à outrance. Bloc moyen, pas de concession de grands espaces, attitude équilibrée : c'est comme cela, dans la rigueur et la discipline que nous pourrions relever le grand défi».

Rejibi et Rebaï incertains

Sur un plan personnel, Afouène Gharbi compte sur cette affiche pour donner une impulsion à sa carrière d'entraîneur. «Ce sera un tournant dans ma carrière, observe-t-il. Emmener un club jusqu'à la L1, quoi de mieux pour poursuivre sa progression! J'ai déjà entraîné les jeunes de l'Etoile Sportive du Sahel, remportant une coupe avec les juniors, et un doublé avec les Espoirs, puis l'Espoir Sportif de Hammam-Sousse, le Croissant Sportif de Msaken et l'Union Sportive de Siliana. C'est donc l'occasion ou jamais pour couronner cette belle ascension».

Chapitre formation, deux titulaires sont annoncés incertains : Lamjed Rejibi et Abderrahmane Rebaï, blessés. Pour le reste, le staff technique reprendra la même formation qui a disputé la dernière rencontre du play-off contre l'USM.

Formation probable

Anis Jelassi, Lamjed Rejibi, Mohamed Amine Ben Abdallah, Oussama Lassoued, Abderrahmane Rebaï, Nizar Touil, Aymen Mnafeg, Ezeddine Ben Abid, Wael Ben Romdhane, Amine Waïli, Sabri Lounis (ou Mohamed Amine Falfoul).