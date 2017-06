Tunisie: L'éternel dilemme de la consommation !

Le dilemme réside dans un point bien précis et que nous vivons concrètement en Tunisie : une attitude exagérée en consommation fait du mal à l'équilibre macroéconomique.

Quand les ménages s'emportent fort sur l'achat de certains biens , quand ils accentuent la demande sur un bien, quand ils s'écroulent devant les campagnes pub (la communication reste un considérable stimulant de la décision d'achat), on assiste à une inflation terrible, à une flambée des prix et, par conséquent, à l'effondrement du pouvoir d'achat. Entre-temps, les producteurs (agriculteurs ou industriels) suent pour réaliser de petites marges et se retrouvent obligés parfois de vendre pour pas cher, rien que pour couvrir le prix de revient. Et ce sont les intermédiaires, et les réseaux et lobbies qui gèrent le commerce de gros, et les marchés qui en profitent pleinement. Ils vendent à des prix exorbitants, profitant de cette consommation effrénée et cet emportement irrationnel des consommateurs.

Il y a une zone d'équilibre à trouver : notre économie et nos industriels ont besoin d'une consommation finale solide. Mais en réalité, c'est irrationnel, cette attitude détériore le pouvoir d'achat, et à terme, on va vers une récession inévitable (les gens n'auront plus les moyens de rester sur un même niveau de consommation). Nous sommes un pays où la consommation est disproportionnée par rapport aux moyens et aux revenus. Le déficit commercial envers certains pays à propos de biens de grande banalité en dit beaucoup. Plus de rationalité, de sagesse à la consommation et les équilibres seront mieux rétablis.