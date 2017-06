Tunisie: Akaichi écarté

Comment comprendre qu'un certain Adel El Elmi, investi du rôle de prédicateur religieux, traque les… Plus »

Le défenseur de Niort, Dylan Bronn, a rejoint jeudi le stage de la sélection nationale et a pris part à la séance d'entraînement du même jour. Pour le match face à l'Egypte le 11 juin prochain, Nabil Maâloul ne pourra pas compter sur les services de Marouane Sahraoui, blessé (période d'arrêt de dix jours). Le duo Oussema Haddadi et Larry Azouni poursuivent quant à eux leurs exercices en solo pour se remettre de leurs blessures. Par ailleurs, le staff technique de la sélection nationale a autorisé le joueur marsois Fahmi Ben Romdhane à rejoindre son club en vue de la rencontre de barrage prévue aujourd'hui.

Le classement Fifa du mois de juin a été publié. La sélection tunisienne a gagné une place et se retrouve désormais 41e. Sur le plan africain, les «Aigles de Carthage» sont sixièmes devant l'Egypte (20e), le Sénégal (27e), le Cameroun (32e), le Nigeria (38e) et la République Démocratique du Congo (39e).

