Tunisie: Progression de 36,9% des investissements industriels

Le secteur des industries chimiques a affiché une augmentation de 59,1% avec des investissements déclarés de 169,3 MD, suite aux déclarations de la création d'une unité de fabrication de phosphate mono et bi-calcique totalement exportatrice pour un montant de 25,5 MD, d'une unité de fabrication de médicaments pour un montant de 12 MD et d'une autre de fabrication de résines et colles pour un montant de 11MD, outre la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de produits pharmaceutiques pour un montant de 9,4 MD.

Il en est de même pour le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont les investissements ont augmenté, durant les quatre premiers mois 2017, de 37,6% avec 207,5 MD, principalement suite à la déclaration de l'extension d'une briqueterie pour un montant de 75 MD et à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de béton prêt à l'emploi pour un montant de 9 MD.

