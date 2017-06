Tunisie: Opération reconquête

Comment comprendre qu'un certain Adel El Elmi, investi du rôle de prédicateur religieux, traque les… Plus »

Après sa réunion avant-hier avec le patron stadiste, Kouki ne nous a pas caché la grande motivation qui l'habite à l'idée de driver un club aussi prestigieux que le ST : «C'est une nouvelle expérience dans ma carrière qui s'inscrit dans une certaine courbe de progression, relève-t-il. Je mesure parfaitement les attentes et les espoirs que suscite mon arrivée auprès de la grande famille stadiste. J'espère que nous réussirons, joueurs, entraîneurs et dirigeants, à remettre le club sur orbite et à le replacer à son véritable rang».

