Tunisie: Les plus performantes institutions récompensées

Les heureux lauréats des Trophées African Banker 2017 ont été honorés lors du prestigieux dîner-gala organisé, récemment, à Ahmedabad en Inde. Cette célèbre cérémonie s'est déroulée en marge de l'Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement pour rendre hommage aux dirigeants qui excellent dans la banque et la finance en Afrique.

Conditions commerciales difficiles

Aucun pays africain n'a eu de position dominante cette année. Le président d'Afreximbank, Dr Benedict Oramah, a été nommé Banquier de l'année 2017. Sa banque a connu une croissance considérable l'an dernier. La nigériane GT Bank a remporté le Trophée Banque africaine de l'année. Cette banque affiche une hausse de 37 % de son résultat en 2016, malgré les conditions commerciales difficiles sur son principal marché, le Nigeria. Le Trophée Carrière exemplaire a, pour la première fois, été décerné à une institution, en l'occurrence Citibank, plutôt qu'à une personnalité, en reconnaissance de sa remarquable contribution au secteur bancaire africain depuis son implantation en Afrique.

La banque en question a joué un rôle déterminant dans l'amélioration des compétences des ressources humaines puisqu'elle a formé certains cadres considérés comme les plus grands banquiers africains qui dirigent aujourd'hui des établissements financiers sur le continent. Waheed A. Olagunju, directeur général de Bank of Industry, a obtenu, quant à lui, le Trophée African Banker Icon. Le Trophée du ministre des Finances de l'année a été remporté par le Sénégalais Amadou Ba qui a réussi à assainir les finances et l'économie de son pays. Le Sénégal vient d'émettre une euro-obligation. Le Trophée Gouverneur africain de l'année a été attribué à Rameswurlall Basant Roi, de l'Ile Maurice, l'une des principales capitales financières africaines.

Omar Ben Yedder, éditeur d'African Banker, s'est félicité de la diversité des lauréats et du rôle fondamental que jouent les banques et les établissements financiers dans la croissance et le développement du continent : «Cette année, souligne-t-il, les candidatures des catégories de l'inclusion financière et de l'innovation étaient plus nombreuses que d'habitude. L'inclusion financière est sans doute l'élément le plus important pour mobiliser des fonds et les utiliser efficacement. Les banques sont au cœur de ce processus et relèvent énergiquement le défi».

C'est la première fois que les Trophées African Banker se déroulent en Inde, à Ahmedabad, la capitale de l'Etat du Gujarat. Actionnaire de la Banque africaine de développement, l'État indien a proposé d'accueillir cette année l'Assemblée générale annuelle afin de consolider sa relation de longue date avec l'Afrique.

La onzième édition des Trophées est organisée par le magazine African Banker, sous le haut patronage de la Banque africaine de développement. Les Trophées sont financés par les Sponsors comme le Fonds africain de garantie, Bank of Industry, African Trade Insurance Agency et Trade Development Bank. Espérons que lors des prochaines éditions, nous enregistrons la participation des banques tunisiennes qui peuvent se distinguer à l'échelle africaine compte tenu des années d'expérience cumulées et de la digitalisation des différentes opérations financières.