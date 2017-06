Tunisie: Tout pour la qualification

La page de la compétition nationale étant définitivement enterrée, l'on se concentre désormais foncièrement sur la valeureuse Champion's league qui reste l'objectif majeur tracé par la direction du club sahélien.

A cet égard, le cycle de la préparation en prévision du match important de ce soir a connu une concentration extrême de la part des joueurs, et bien évidemment du staff technique, qui semblent particulièrement motivés pour sortir le grand jeu et jouer ainsi à fond leur chances pour l'octroi du titre africain suprême. «C'est un adversaire bien connu sur la scène continentale et de surcroît rodé pour les compétitions d'une telle envergure.

On a tout mis en œuvre pour glaner les trois points de la victoire afin d'optimiser nos chances pour la qualification au quart de finale de la Ligue des champions. L'absence du meilleur élément de l'équipe soudanaise Kareka pourrait nous servir mais pas outre-mesure», a déclaré Hubert Velud à propos du match de ce soir. Ce dernier a exhorté ses joueurs à jouer le plus rapidement possible afin de déstabiliser l'équipe adverse, tout en misant sur la solidarité en matière de récupération de la balle et du contrôle de la zone médiane notamment.

L'éclipse de Jemal !

Volet effectif, le staff technique étoilé devra se passer encore une fois du capitaine Balbouli qui poursuit sa rééducation et qui sera relevé de nouveau par l'excellent Achraf Krir, impérial face à Al Merrikh et de surcroît fortement apprécié par l'entourage du club pour sa correction et son sérieux. Mais l'énigme reste à n'en point douter l'éclipse du «gladiateur» Ammar Jemal qui n'a pas donné signe de vie depuis le match face à l'EST. A rappeler que le bail de ce dernier expirera à la fin du mois actuel et les négociations entre les deux parties semblent piétiner pour un éventuel maintien de Jemal qui reste fortement tenté par une expérience à l'étranger comme il nous l'a déjà avoué lors d'une brève entrevue remontant à quelques mois de cela. D'ailleurs Hubert Velud nous a avoué son intention de recruter un défenseur axial s'il y aura un départ dans ce compartiment.