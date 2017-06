Guinée: Rencontre Cellou Dalein Diallo Sékouba Konaté

Le général konaté Il faut que la Guinée évolue. Il faut que les Guinéens abandonnent cette habitude qu'ont certains intellectuels de dire : » tout sauf un peul ».

Moi, en tant que citoyen guinéen, je ne cautionne pas et je ne cautionnerai jamais ce genre d'idées rétrogrades et contraires aux lois de la République de Guinée. Les Peuls sont des Guinéens comme les autres. Si l'un d'entre eux est élu, on doit l'installer, conformément à la loi, au Palais Sékhoutouréya.

Et je sais que Cellou Dalein Diallo, que les Guinéens aiment et respectent, a toutes les chances d'être élu en 2020. Ce ne serait d'ailleurs que justice rendue. Parce que le premier ministre Cellou Dalein aime la Guinée. Il l'a suffisamment prouvé lorsqu'il était au gouvernement et pendant la présidentielle de 2010.

A l'époque, il avait évité à la Guinée des violences qui auraient pu déboucher sur une guerre civile. Personnellement, en tant que citoyen Guinéen, je soutiendrai Cellou Dalein Diallo en« , écrit le site, citant le général Konaté. Cellou Dalein en retour, ajoute l'organe, a promis le titre d'ancien chef d'Etat au général guinéen. Car, dit-il, l'ex-chef de la transition a tenu parole en 2010 de rendre le pouvoir aux civils au terme d'un scrutin démocratique.